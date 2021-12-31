Beşiktaş'ta Süper Final maçı öncesi koronavirüs şoku!

Beşiktaş, 5 Ocak'ta Antalyaspor'la oynayacağı Süper Final maçı öncesi bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Beşiktaş, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, 5 Ocak 2022 tarihinde Katar’ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde seyahat gereklilikleri kapsamında Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."