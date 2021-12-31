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Ermenistan'dan Erivan-İstanbul uçuşlarına onay

Ermenistan'dan Erivan-İstanbul uçuşlarına onay

Ermenistan Havacılık Otoritesi, Erivan-İstanbul uçuşlarının yapılması için Ermenistan havayolu şirketi FlyOne'a onay verdi.

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Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde adımlar atılıyor. Ermenistan havayolu şirketi FlyOne'ın Erivan-İstanbul-Erivan arasında charter uçuşları yapmak için Ermenistan Havacılık Otoritesi'ne yaptığı başvuruya onay geldi.

FlyOne Yönetim Kurulu Başkanı Aram Ananyan yaptığı açıklamada, "FlyOne Armenia, geçtiğimiz günlerde Erivan'dan İstanbul'a charter gidiş-dönüş seferler düzenleme talebiyle hem Ermenistan hem de Türkiye'nin havacılık otoritelerine başvurmuştu. Ermeni havacılık yetkililerine onay için teşekkür ediyoruz" dedi. Ananyan, "Türkiye tarafından da onay gelmesi halinde uçuşlar için bir takvim oluşturulacak" ifadelerini kullandı.

Türk mallarına ambargo kaldırılıyor

Ermenistan, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle Türk mallarına uygulanan ambargonun da kaldırılmasına karar verdi. Ermenistan Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk mallarının ülkeye ithalatındaki ambargonun uzatılmamasına karar verildi. Geçen yıl boyunca, Türk mallarına yönelik yasağın hem olumlu hem de olumsuz ekonomik sonuçları oldu. Olumlu etkilerden biri hafif sanayi, inşaat malzemeleri, mobilya ve tarımda bir dizi yeni kurulan işletmeler veya genişleyen üretimdir. Ancak ambargonun öncelikli olumsuz etkisi özellikle yansıyan enflasyon üzerindeki önemli etkisidir" denildi.
Ambargonun kaldırılması yönünde Ermenistan'daki iş insanlarından önemli ölçüde talep geldiği ifade edildi. Ermenistan, 31 Aralık 2020 tarihinde Türk mallarının ithalatına yönelik yasak getirmişti.

İki ülkenin önümüzdeki yılın Ocak ayında müzakerelere başlaması bekleniyor.

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