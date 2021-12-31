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Kastamonu sahil yolunda ikinci heyelan

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kastamonu sahil yolunda ikinci heyelan

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde bir haftada meydana gelen heyelan kayması nedeniyle Cide-Doğanyurt yolu ulaşıma kapandı.

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KASTAMONU'nun Cide ile Doğanyurt ilçeleri arasındaki sahil yolunda geçen hafta heyelan meydana gelen bölgede bugün tekrar toprak kayması oldu. Ekiplerin çalışmasıyla daha önce tek şeritli ulaşıma açılan yol, ikinci heyelanda tekrar araç geçişine kapandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü 154'üncü Cide Şefliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aynı bölgede aktif olarak gerçekleşen toprak kayması sonrası yolda ulaşım sağlanamamaktadır. Sahil yolunda ulaşım, Akbayır-İlyasbey arasındaki grup yolundan sağlanmaktadır. Ekiplerimizin heyelan alanındaki çalışmaları kesintisiz olarak sürdürülmektedir."

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