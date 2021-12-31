Galatasaray, Hany Mukhtar'ın peşinde!

MLS'te Nashville forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hany Mukhtar, Galatasaray'ın radarına girdi.

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Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim arasında gerçekleşen zirvenin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine yeni bir isim daha geldi.

MLS takımlarından Nashville'de forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hany Mukhtar, Cim Bom'un radarına takılan son yıldız oldu. Forvet arkasında ve kanatlarda görev yapabilen, her iki ayağını da kullanabilen 1.73 boyundaki Alman futbolcu, bu sezon parmak ısırtan bir performans ortaya koydu.

33 resmi maçta 19 gol 10 asistlik grafiğiyle MLS'te yıldızını parlatan Mukhtar, 2020'nin ilk günlerinde adım attığı ABD'den ayrılarak yeniden Avrupa'ya dönme planları yapıyor.

Aslan'a sıcak bakıyor

Nashville'den önce Brondby, Benfica, Salzburg ve Hertha Berlin gibi takımların formasını giyen Hany Mukhtar, tekniği ve son vuruşlardaki becerisiyle dikkat çekiyor.

Alman Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde yer alan, ancak bir türlü A takıma yükselme fırsatı bulamayan Mukhtar, bir Avrupa kulübünde şansını yeniden denemek istiyor.

Galatasaraylı yöneticilerin, menajerler vasıtasıyla temaslara başladığı, oyuncu cephesinde herhangi bir sorun olmadığı ve Nashville yetkilileriyle bonservis pazarlığı yapılacağı öğrenildi.