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KKTC'de 2021'in son gününde rekor vaka

KKTC'de 2021'in son gününde rekor vaka

KUZEY KIBRIS Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 666 yeni vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.

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KUZEY KIBRIS Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısındaki artış sürüyor.

Son 24 saatte 15 bin 137 test yapılırken 626'sı yerel olmak üzere 666 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, salgının başlangıcından bu yana 1 günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Son veriyle birlikte KKTC'de toplam vaka sayısı 32 bin 983'e yükseldi. Salgında bugüne kadar 139 kişi hayatını kaybederken 10 kişinin de yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

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