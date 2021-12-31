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Pazar esnafına Bulgar turistten sahte dolar şoku

Pazar esnafına Bulgar turistten sahte dolar şoku

Bulgarların uğrak yeri haline gelen Edirne'deki Ulus Pazarı'nda Laçin Ceylan isimli esnaf, Bulgar müşterisi tarafından sahte dolarla dolandırıldı.

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Edirne’de her hafta Cuma günü kurulan ve Bulgar turistlerin ilgi odağı olan Ulus Pazarı’nda sahte dolar şoku yaşandı.

Alışveriş yapmak için Edirne’ye gelen Bulgar turistler, hem alışveriş yaptı, hem sahte dolar verdi, hem de para üstü almayı ihmal etmedi.

Bulgar müşterinin yaptığı alışverişle yüzünün güldüğünü düşünen pazar esnafı Laçin Ceylan, bozdurmak için gittiği döviz bürosunda paranın sahte olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı.

Sahte dolar vurgununu anlayamadı
Perşembe geceden gelerek hazırlıklarını yapan Ceylan, alışverişe gelen 2 Bulgaristan vatandaşının sahte dolar vurgununu anlayamadı.

Yılın son pazarında bir umutla zararını karşılamak için tezgâh açan Ceylan, müşteri azlığından dolayı neredeyse hiç satış yapamadan geri döneceklerini söyledi.

"300 dolar sahte çıktı"
Esnaf Laçin Ceylan, yaptığı açıklamada, “Cidden mağduruz. Geçtiğimiz hafta tezgâhıma gelen biri kadın, biri erkek iki Bulgaristan vatandaşı benden 5 tane mont, 2 tane yelek ve 3 tane ikili takım aldı. Karşılığında da 500 dolar ödeme yaptı. 300 dolar sahte çıktı. Şu anda da hiç iş yok. Mağdur durumdayız. Müşterinin elinde desteyle parası vardı. Meğer hepsi sahteymiş. Oyaladılar ,karı koca zannettim. Soğuktu, erken saatte geldiler. Sahte olduğunu anlayamadım. Elim üşümüştü. Hiç hissetmedim. Dövizciye gittim, aldığınız yere verin dediler. Döviz bürosu sahte olduğunu anladı. Ellerim donmuştu. Doların sahte olduğunu anlamadım” ifadelerini kullandı.

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