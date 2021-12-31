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1 milyar euro değerinde uyuşturucu gıda kolilerinden çıktı

1 milyar euro değerinde uyuşturucu gıda kolilerinden çıktı

İtalya’nın Calabria’da bölgesindeki limanda gerçekleştirilen operasyonda kolilere gizlenmiş 1 milyar euro değerinde kokain ele geçirildi.

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İtalyan polisi, ülkenin güneyindeki Calabria’da bölgesinde yer alan Gioia Tauro limanına baskın düzenledi. Operasyonda Güney Amerika’dan gelen bir konteynerdeki gıda kolilerinin arasına kokain gizlendiği tespit edildi. Muz, fıstık ve biber kutularına saklanmış halde yaklaşık 2.3 ton uyuşturucu ele geçirildi.

Nereye gittiği bilinmiyor

Ayrıca bir şoförün limandan ayrılmadan önce "şüpheli bir manevra" yapması nedeniyle durdurulan bir kamyonda, 850 kilogram kokain daha bulundu. Sürücü gözaltına alındı. Polis, uyuşturucunun hangi Güney Amerika ülkesinden geldiğini, nihai varış yerinin neresi olduğuna dair bir açıklama yapmadı. Ele geçirilen uyuşturucuların tahmini değerinin 1 milyar euro (1.13 milyar dolar) olduğu ifade edildi.

Calabria, güçlü İtalyan mafya grubu Ndrangheta’ya ev sahipliği yapıyor. Kokain kaçakçılığı konusunda uzmanlaşmış grup, Avrupa uyuşturucu ticaretinin yaklaşık yüzde 80’ini kontrol ediyor. 

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