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Taksim'de yılbaşı kutlamalarında taciz iddiası: 2 gözaltı

Taksim'de yılbaşı kutlamalarında taciz iddiası: 2 gözaltı

İstanbul Taksim'de yılbaşı kutlamaları için gelen 3 kadının taciz ettikleri iddiasıyla yabancı uyruklu oldukları öğrenile 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Yeni yılı Taksim'de karşılamak için gelenler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni doldurdu. Kutlamalar için gelen 3 kadın meydandan girdikleri İstiklal Caddesi'nde yürürken iddiaya göre yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 kişi tarafından taciz edildi.

Polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı
Kadınların elle taciz edildiklerini seslenmeleri üzerine kutlamalar için önlem alan polis ekipleri, 2 kişiyi hemen orada yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli ile ve şikayetçi oldukları taciz nedeniyle mağdur olarak ifade vermek için 3 kadın polis merkezine götürüldü.

Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

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