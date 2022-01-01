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Enerjiye, akaryakıta ve köprülere gelen zamlardan sonra bir zam da Marmaray'a

Enerjiye, akaryakıta ve köprülere gelen zamlardan sonra bir zam da Marmaray'a

Son dönemde birçok ürüne olduğu gibi akaryakıta, enerjiye, köprülere de arka arkaya zamlar geldi. Bu zam haberlerden sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Marmaray da zamlı tarifesini açıkladı.

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Yeni yıla girdikten hemen sonra akaryakıta, enerjiye, köprülere, ulaşıma gelen zammın ardından bir fiyat artışı da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Marmaray'a geldi.

Yüzde 36 zam yapıldı
Marmaray Tam Parkur ücreti 9,91'den 12,12 liraya, öğrenci ücreti 4,03'ten 5,48 liraya, öğretmen/yaşlı ücreti 6,21'den 8,45 liraya yükseldi. En az yani en kısa taşıma ücreti tam 4,03'ten 5.48 liraya, öğrenci-indirimli 1,96'dan 2.67 liraya, öğretmen/yaşlı 2,88'den 3.92 liraya çıktı. Böylece Marmaray'ın 2022 tarifesine yüzde 36 zam geldi.

Yeni tarife
Elektronik bilet ve Marmaray bileti 23 lira olurken durak mesafesine göre alınacak ücretler ise şöyle oldu:

1-7 istasyon tam bilet 5.48 lira. Öğrenci 2.67 lira

8-14 istasyon tam bilet 7.04 lira. Öğrenci 3.29 lira

15-21 istasyon tam bilet: 8.13 lira. Öğrenci 3.92 lira

2-28 istasyon tam bilet: 9.38 lira. Öğrenci 4.46 lira

29-35 istasyon tam bilet: 10.95 lira. Öğrenci 5.24 lira

36-43 istasyon tam bilet: 12.12 lira. Öğrenci 5.48 lira.

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