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İran sınırında mülteci anne donarak öldü! Çocuklarını korumak için...

İran sınırında mülteci anne donarak öldü! Çocuklarını korumak için...

AFGANİSTAN'dan kaçarak Türkiye'ye gelmek isteyen anne ve çocuklarının yolculuğu çok kötü bitti. Anne, çocukları üşümesin diye ayağındaki çorapları evlatlarının ellerine geçirirken, kendisi donarak yaşamını yitirdi.

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Van-İran sınırından Türkiye'ye kaçak yollardan geçmek isteyen Afgan anne ve çocuğunun yolculuğu trajediyle bitti. İnsan kaçakçılarının anne ve 2 evladını ortada bıraktığı iddia edilirken, soğuk havadan dolayı annenin çocuklarının ellerinin donmaması için çoraplarını çıkararak onlara giydirdiği öğrenildi. 

Annenin donarak öldüğü öğrenilirken, çocuklar köylüler tarafından kurtarıldı. Olayın 22 Aralık 2020 tarihinde yaşandığı öğrenilirken, anne ve iki çocuğu bulan köylülerin anlattıklarına göre, annenin çocukları ölmesin diye çoraplarını çocukların eline geçirdiği öğrenildi.

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