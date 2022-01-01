'132 lira yerine 950 lira alındı' iddiası sonrası Bakanlık harekete geçti

Taksimetre ayarı için kuyruğa giren şoförlerden araç başına132 lira yerine 950 lira alındığı iddia edildi. Bakanlık, İstanbul'daki ticari taksilerde fahiş fiyat uygulandığı gerekçesiyle harekete geçti

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İstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 36'lık zammın ardından taksi sürücüleri, yılın ilk sabahı tarife güncellemek için taksimetre ayarı yapan firmaların önünde yerini aldı.

Bakanlıktan açıklama geldi

Taksimetre ayarı için kuyruğa giren şoförlerden araç başına132 lira yerine 950 lira alındığı ifade edildi. Bu iddialar üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul'daki ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu bilgiler verildi: "İstanbul'daki ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı ve rekabeti engelleyici unsurlar olduğu iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığına başvurulmuştur."