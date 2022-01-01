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Avcılar’da doktora yumruk atan şüpheli yakalandı

Avcılar’da doktora yumruk atan şüpheli yakalandı

Avcılar’da Aile Sağlığı Merkezi’ne koronavirüs aşısı için gelen yaşlı karı kocaya sıra beklemelerini söyleyen doktora yumruk atarak saldıran şüpheli yakalandı.

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İstanbul Avcılar'da Tahtakale Mahallesi 13 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde dün yaşanan olayda, Velit Çelebi isimli doktor koronavirüs aşısı için gelen karı kocaya, beklemeleri gerektiğini söylemiş, olay üstüne çiftin yanında bulunan damat duruma sinirlenip Çelebi ile tartışmıştı.

Tartışmanın ardından şahıs, Çelebi’nin yüzüne vurmaya başlamış, olay yerine polis çağrılmıştı.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI
Doktora saldıran şahıs ise olay yerinden kaçmıştı. Doktorun şikayetçi olmasının ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Aile Hekimi Velit Çelebi’ye önce hakaret eden ve başından yaralayan M.S.E., aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. M.S.E., işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

TEKRAR YAKALANDI
1 Ocak 2022 tarihinde saat 14.00 sıralarında Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında tekrar yakalama kararı çıkartılan şüpheli, tekrar gözaltına alındı.

M.S.E.'nin 'görevli memura mukavemet' suçundan adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

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