'Euro'ya Türeci ve Şahin'in resimleri basılsın' teklifi

AP Milletvekili Moritz Körner, Kovid-19 aşısını geliştiren biyoteknoloji firması BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin resimlerinin euro banknotlarının üzerinde yer almasını teklif etti.

Abone ol

Alman Hür Demokrat Partili siyasetçi Moritz Körner, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, yeni euro banknotlarının üzerinde BioNTech şirketinin kurucuları gibi Avrupalı önemli şahsiyetlerin yer alması gerektiğini dile getirdi.

Körner, "Onların çalışmaları milyonlarca Avrupalının hayatını kurtardı" dedi.

Siyasetçi Körner, Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin entegrasyon, girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık bir göç toplumunun potansiyeline ilişkin etkileyici hayat hikayesine sahip olduklarını kaydetti.

1 Ocak 2001'de euro bölgesinde resmi para birimi olarak yürürlüğe giren euronun 20. yılında banknotların yeniden tasarlanması talep ediliyor.