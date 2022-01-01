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Adana Yeşiloba Hipodromu’nda korku dolu anlar! 3 jokey attan düştü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Adana Yeşiloba Hipodromu’nda korku dolu anlar! 3 jokey attan düştü

ADANA Yeşiloba Hipodromu'nda, günün 6'ncı koşusunda 'Maiden' yarışında jokeyler Emrah Sincan, Mücahit Bayır ile apranti Nizamettin Demir, birbirlerine takılıp attan düştü. Emrah Sincan, yerden kalkamayınca ambulansla alınıp, hastaneye götürüldü. 

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Yeşiloba Hipodromu'nda günün 6'ncı koşusu olan 'Maiden' mücadelesinde, saat 16.00'da start verilen 1200 metre koşusunda, son 600 metreye girilirken apranti Nizamettin Demir'in yönetimindeki 'Yamoto' isimli safkan devrildi.

Demir'in arkasındaki 'Akkuş Kızı' isimli safkanın jokeyi Emrah Sincan ile 'Eylülcemre' isimli atı kontrol eden jokey Mücahit Bayır da yaşanan kazada attan düştü. Atlar ise zeminde savruldu. Attan düşen jokey Mücahit Bayır ayağa kalkarken, Emrah Sincan ile apranti Nizamettin Demir, sahaya getirilen ambulansta tedaviye alındı.

Yerden kalkamayan ve omzunda sıkıntı yaşadığı öğrenilen jokey Emrah Sincan, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. 

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