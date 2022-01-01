Kılıçdaroğlu 'bu da benim 2022 sözüm olsun' dedi Erdoğan'a olay zam tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yılla birlikte elektrik ve doğalgaza gelen büyük zamlara tepki göstererek, "İnsanlar yılı kapatırken, sessizce ümüklerini sıktın. Bu millete huzur olmadıkça, Saray’ında sana ve senin çürüttüğün kurumlara da huzur olmayacak. Bu da benim 2022 sözüm olsun." dedi

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Yeni yıla zam fırtınasıyla girildi, konutta doğalgaza yüzde 25 sanayide yüzde 50 zam yapıldı, elektrikte 150 kilowatsaat altındaki tarifelere yüzde 50, 150 kilovatsaatin üzerindeki tarifelere ise yüzde 125 zam geldi.

Yeni yıla girilirken peşe peşe gelen zamlar siyasette tansiyonu yükseltti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik ve doğalgaza gelen yüksek zamlara sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sana huzur olmayacak"

"Erdoğan, en ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun bu millete" diyen Kılıçdaroğlu, "Devasa zamları bu gece getirdin elektriğe, doğalgaza. İnsanlar yılı kapatırken, sessizce ümüklerini sıktın. Bu millete huzur olmadıkça, Saray’ında sana ve senin çürüttüğün kurumlara da huzur olmayacak. Bu da benim 2022 sözüm olsun."