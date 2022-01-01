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Yeni yılın balığı "çinekop" kilosu bakın ne kadar

Yeni yılın balığı "çinekop" kilosu bakın ne kadar

TEKİRDAĞ'da balıkçıların ağlarına takılan çinekop, yeni yılda tezgahların gözdesi oldu.Yeni yılda tezgahlarda kilogramı 70 liraya alıcı bulan çinekop, ilgi görüyor.

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Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, havaların soğumasıyla tezgahlarda balık çeşidinin arttığını söyledi. Geçen ay balık avında durgunluk yaşandığını anlatan Pehlivanoğlu, "Şiddetli lodos olunca balıkçılar pek denize açılamadı. Çoğu kez limanda bekledik. Son bir haftada çinekop ve istavrit avcılığı oldu. Bazı tekneler İstanbul'a veya farklı şehirlerde nasiplerini aradı. Tezgahlarda bugünlerde taze çinekop ve istavrit sıkça tercih ediliyor. Çeşidin ve balığın artması bizleri de vatandaşları da sevindirdi." dedi.

Balıkçı Hasan Erol ise yeni yılın ilk gününde çinekopun tezgahları süslediğini ifade etti.

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