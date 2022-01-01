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'Bir anda üzerime atladı' diyen doktor o anları anlattı

'Bir anda üzerime atladı' diyen doktor o anları anlattı

Avcılar'da Aile Sağlığı Merkezi'nde korona virüs aşısı meselesi yüzünden yumruklu saldırıya uğrayan Dr. Velit Çelebi, "Hakkımızın aranmasını istiyoruz" dedi.

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Tahtakale Mahallesi'nde korona virüs aşısı sırası yüzünden Aile Sağlığı Merkezi'nde bağırıp öfke saçan adamın yumruklu saldırısına uğrayan Doktor Velit Çelebi yaşanan anları anlattı.

Çelebi, olayın öğlen arasında yaşandığını ifade ederek, "Dışarıda bir kişinin bizim hemşire hanıma bağırdığını duydum hakaret ediyordu. Dışarı çıktım olayı öğrenmek için. Bağıran kişi 'aşımızı yapmak zorundasınız, aşımızı yapacaksınız' dedi. Bende aşıyı yapmak için 6 kişinin toplanması gerektiğini söyledim ve oturup bekleyin dedim. Yakınlarını aşıya getirmiş. Bende böyle bağıracaksanız dışarı çıkın orada bağırın dedim. Ondan sonra bir anda üzerime atladı ve yumruklamaya başladı. Olay bir anda yaşandı. Ben olayın şokunu atlatırken arkadaşlar uzaklaştırdı şahsı ve bende şikayetçi oldum. Hakkımızın aranmasını istiyoruz. Senenin son günü açıkçası yeni yıla böyle bir olayla girmek beni çok üzdü. Bir daha sağlık camiasından arkadaşlarımızdan böyle bir saldırıya uğramasını istemiyoruz gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz" dedi.

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