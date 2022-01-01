BIST 1.858
DOLAR 13,25
EURO 15,11
ALTIN 779,67
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Önce inkar etti sonra güvenlik kamerası ele verdi

Önce inkar etti sonra güvenlik kamerası ele verdi

Eskişehir'de, bir bijuteri mağazasında bebek arabasıyla birlikte hırsızlık yaptıkları iddiasını reddeden 2 kadın, incelenen güvenlik kamerası görüntüleri sonrasında gözaltına alındı.

Abone ol

Olay, Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. P.A. isimli kadınlar, bebek arabasıyla birlikte İki Eylül Caddesi üzerinde bir bijutericiye girdi.

Müşteri gibi içeride dolanan şüpheliler, alışverişlerini tamamladıktan sonra çıkmak istedi.

Bu esnada işyeri çalışanları, şüphelilerin hırsızlık yaptığını tespit ederek, dükkândan uzaklaştırmadı. Bölgeye yakın bir noktada devriye gezen polis ekipleri olaya anında müdahale ederek, kaçmaya çalışan şüphelileri engelledi.

P.A. isimli şüpheli şahıs hırsızlık yapmadığını iddia ederek işyeri çalışanına "o eşyaları bebek arabasına sen koydun" diyerek suçu üstünden atmaya çalışsa da, gerçek güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı.

Polis ekiplerinin yaptığı arama sonucu çalıntı ürünlerin bulunmasıyla, şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden S.A.’nın 18 yaşından küçük olduğu tespit edilmesiyle İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü’ne sevk edilirken, P.A. ise Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Öte yandan, çalınan eşyalar bebek arabasından çıkartılıp işyeri çalışanlarına teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ’nün esnaf yapılanmasından yer alan şahıs yakalandı
FETÖ’nün esnaf yapılanmasından yer alan şahıs yakalandı
Sigara içerken ceza yiyen taksici sigarayla binmek isteyen müşterisini azarladı
Sigara içerken ceza yiyen taksici sigarayla binmek isteyen müşterisini azarladı
Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
2021 yılında gayrimenkulde satış rekoru kırıldı
2021 yılında gayrimenkulde satış rekoru kırıldı
Aydınlatma direğine vuran otomobil takla attı
Aydınlatma direğine vuran otomobil takla attı
3 Ocak'ta dolar fırlayacak senaryosu dolara yönelecek olanları Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet uyardı
3 Ocak'ta dolar fırlayacak senaryosu dolara yönelecek olanları Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet uyardı
Ali Erbaş Twitter'dan duyurdu Ayasofya Camii yılın ilk sabah namazında doldu taştı
Ali Erbaş Twitter'dan duyurdu Ayasofya Camii yılın ilk sabah namazında doldu taştı
Uzlaştırıcıların 2022 asgari ücret tarifesi belirlendi
Uzlaştırıcıların 2022 asgari ücret tarifesi belirlendi
Elektrik fiyatlarına kallavi zam! EPDK duyurdu yüzde 125 zam geldi
Elektrik fiyatlarına kallavi zam! EPDK duyurdu yüzde 125 zam geldi
Doğalgaz fiyatlarına okkalı zam konut ve sanayi aboneleri değişti yüzde 50'ye varan zam oranları
Doğalgaz fiyatlarına okkalı zam konut ve sanayi aboneleri değişti yüzde 50'ye varan zam oranları