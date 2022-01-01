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3 Ocak'ta dolar fırlayacak senaryosu dolara yönelecek olanları Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet uyardı

3 Ocak'ta dolar fırlayacak senaryosu dolara yönelecek olanları Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet uyardı

3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarının yüksek çıkmasıyla birlikte doların yükselişe geçeceği senaryosu konuşuluyor. Dolara yönelecek olanlar için 20 Aralık hatırlatması yapan Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, döviz kurlarına karşı başka enstrümanların rafta beklediğini yazdı.

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Döviz kurları 20 Aralık'ta hükümetin açıkladığı yeni kararlarla sert bir şekilde düştü. Ancak Türk lirasının değer kazanmasının uzun sürmeyeceğini iddia edenler de var.

Aralık ayında kurdaki şiddetli dalgalanma nedeniyle yüksek bir enflasyon rakamının açıklanması bekleniyor.

3 ocaktaki dolar senaryosu

Enflasyon yüksek çıkınca kur korumalı mevduat uygulamasında Türk lirası getirisinin yetersiz kalacağı endişesiyle vatandaşın dolara yöneleceği söyleniyor.

Diğer yandan enflasyon yüksek çıktığı halde, kurda yükselme olmazsa, “Paramın değeri düşüyor” diye düşünenler telâşla yeniden dövize yönelebilir.

O da doların ateşini, 20 Aralık öncesinde olduğu gibi şiddetli bir şekilde yükseltebilir.

"Gerekmesi halinde o enstrümanların da kullanılacağına dair sinyaller açıktan veriliyor"

Önümüzdeki hafta böyle bir senaryonun karşılarına çıkabileceğini kabul eden Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü yazısında telaşla dolara yönelecek olanlara karşı uyarılarda bulundu:

"Unutulmasın. 20 Aralık’ta bu enstrümanların sadece bir tanesi devreye sokuldu.

Erdoğan’ın o açıklamasıyla faiz artırmak dışında seçenek yok diyenlerin aksine, başka türlü finansal araçların devreye sokulmasıyla da doların ateşinin düşürülebileceği anlaşılmış oldu.

Doları bir türlü aklından çıkaramayanlar için buradan verebileceğimiz yeni haber şu:

Rafta ihtiyaç halinde kullanılmayı bekleyen başka enstrümanlar da var. Dahası, gerekmesi halinde o enstrümanların da kullanılacağına dair sinyaller açıktan veriliyor.

Yani aslında küçük yatırımcıya ‘dikkat et, yeniden çarpılabilirsin’ mesajı herkesin anlayabileceği bir dille veriliyor.

Lafın tamamı yaşı epeyce küçük olanlara anlatılır ama biz yine de uyarı görevini yerine getirelim. Yeni yıla kimse panik yaparak girmesin."

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