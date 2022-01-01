PKK'ya karşı yeni yılın ilk operasyonu 'Ansızın vurmaya devam' notuyla paylaştılar

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Abone ol

Yeni yılda terörle mücadele Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Kandil'e düzenlenen operasyon haberini Twitter hesabından duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda "Ansızın vurmaya devam! Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadelerine yer verildi.