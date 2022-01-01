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PKK'ya karşı yeni yılın ilk operasyonu 'Ansızın vurmaya devam' notuyla paylaştılar

PKK'ya karşı yeni yılın ilk operasyonu 'Ansızın vurmaya devam' notuyla paylaştılar

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Yeni yılda terörle mücadele Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Kandil'e düzenlenen operasyon haberini Twitter hesabından duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda "Ansızın vurmaya devam! Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadelerine yer verildi.

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