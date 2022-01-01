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Kartal'da feci kaza! Otomobil börekçiye böyle girdi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kartal'da feci kaza! Otomobil börekçiye böyle girdi

KARTAL'da kaza yapan iki otomobilden biri börek dükkanından içeri girdi, diğeri iste dükkanın duvarına çarptı. Dükkanın kapalı olması olası bir faciayı önlerken, otomobilin börekçiye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, gece saat 04.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kartal Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre; caddede ilerleyen otomobil, ters yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri, börek dükkanının camına çarparak içeri girdi. Diğer otomobil ise börekçinin duvarına çarparak durabildi. Kazada bir kişi bacağından yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada bacağından yaralı olduğu öğrenilen bir kişiyi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri durumu iş yeri sahibine bildirdi. Dükkanına gelen iş yeri sahibi gördüğü manzara karşısında şakına döndü.

Börekçinin duvarları ve camlarında hasar meydana gelirken, kazanın dükkan kapalıyken meydana gelmesi olası bir faciayı önledi. Kaza sonrası otomobilin dükkana dalması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.  

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