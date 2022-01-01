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Aksaray'da bir ailenin yok olduğu kazanın ayrıntıları ortaya çıktı meğer sürücü yola çıkmadan önce

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aksaray'da bir ailenin yok olduğu kazanın ayrıntıları ortaya çıktı meğer sürücü yola çıkmadan önce

AKSARAY'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı, 7 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Otomobil sürücüsü gurbetçi Nuri Bal’ın (60), 2,43 promil alkollü olduğu tespit edilirken, 6 kişilik Ergün ailesinin de yeni yıl kutlamasından döndükleri belirtildi. Aileden geriye bir arada çektirdikleri fotoğraflar kaldı.

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Kaza, saat 00.30 sıralarında merkeze bağlı Yeşilova Beldesi yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi.

Nuri Bal (60) yönetimindeki Almanya plakalı otomobil, İbrahim Ergün (47) yönetimindeki 68 DP 674 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Her iki aracın hurdaya döndüğü kazada, gurbetçi Nuri Bal ile diğer otomobilin sürücüsü İbrahim Ergün, eşi Semiha (54), kızları Rumeysa (12), Sümeyra (19), Ceyda Uğurlu (22) ve torunları Asel Uğurlu (3) yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, ölen kişilerin cansız bedenlerini, sıkıştıkları yerden çıkardı. Cenazeler, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Alkollü sürücü karşı şeride geçmiş

Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, otomobil sürücülerinden alınan kan örnekleri incelendi. Yapılan tetkiklerde Nuri Bal’ın 2,43 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü Bal’ın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin, karşı şeride geçtiği belirlendi.

Kutlamadan dönüyorlardı

Ergün ailesinin, kent merkezinde yaşayan kızları Cennet’in evinde yeni yılı kutladıktan sonra beldedeki evlerine çıkmak için yola çıktıkları ifade edildi. Aileden geriye 1 ay önce kızları Rumeysa’nın doğum gününde çekilen fotoğrafları kaldı.

Gurbetçi Nuri Bal’ın cenazesini ise yurt dışından gelecek yakınlarının teslim alacağı öğrenildi.

6 kişilik aile toprağa verildi

Aksaray'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölen İbrahim Ergün, eşi Semiha, kızları Rumeysa, Sümeyra Ergün, Ceyda Uğurlu ve torunları Asel Uğurlu Yeşitepe beldesinde kılınan cenaze namazının ardından Yeşiltepe Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da katıldı.

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