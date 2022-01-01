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Galatasaray'da koronavirüs şoku!

Galatasaray'da koronavirüs şoku!

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı kadın basketbol takımında 6 oyuncunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.

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Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı kadın basketbol takımında 6 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığını ve ligdeki iki maçlarının ertelendiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımıza uygulanan PCR testleri sonrasında 6 basketbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynayacağımız Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Bellona Kayseri Basketbol maçları, takımımızdaki pozitif vakalar sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

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