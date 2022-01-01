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Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra hayatını kaybetti

Isparta Keçiborlu ilçesinde yaşayan Atalay Alpaslan yılbaşı gecesi geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Alparslan'dan geriye kalp krizi geçirmeden 2 önce sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar kaldı.

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Isparta Keçiborlu ilçesinde esnaflık yapan Atalay Alpaslan evinde “Benim yılbaşım pijama terlik televizyon. Herkese Mutlu Yıllar” notuyla sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştıktan 2 saat sonra kalp krizi geçirdi.

Evdekilerinin 112 ekiplerine haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Alpaslan’a ilk müdahaleyi evinde yaptıktan sonra hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

Cenazesi 02 Ocak Pazar Günü öğle namazına müteakip Asri mezarlıkta toprağa verilecek.

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