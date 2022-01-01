Galatasaray'ın sözleşmesini feshedeceği iddia edilen Muslera'dan 'yalanlama' paylaşımı

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Sarı-kırmızılı takımın sözleşmesini feshetmeyi düşündüğü yönünde çıkan haberler sonrası bir açıklama yaptı.

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Galatasaray'ın sözleşmesini feshedeceği yönünde çıkan Haberler sonrası İstanbul manzaralı bir fotoğraf paylaşan Muslera; "2024'e kadar kalmak için ne güzel bir ülke. Kim bilir belki daha fazla..." ifadelerini kullandı.

Fernando Muslera, geçen sezonun sonuna doğru Galatasaray ile sözleşmesini 2024'e kadar uzatmıştı.