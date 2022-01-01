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Tanju Özcan'ın yabancılar için aldığı karar mahkemeden döndü

Tanju Özcan'ın yabancılar için aldığı karar mahkemeden döndü

Bolu'da, yabancılar için suyun metreküp fiyatının 2,5 dolara yükseltilmesi ve nikah ücretlerinin 100 bin lira yapılmasına yönelik karar için yürütmeyi durdurma kararı verildi.

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Bolu Belediye Meclisi'nin kentte yaşayan yabancı uyruklular için belirlediği fiyat tarifesi mahkeme engeline takıldı.

Bolu İdare Mahkemesi, yabancılar için suyun metreküp fiyatının 2,5 dolara yükseltilmesi ve nikah ücretinin 100 bin lira yapılmasına yönelik karar için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Teklif, Belediye Meclisi'nde kabul edilmişti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklu kişilere 10 kat daha pahalı su ücreti ile nikah ücretlerinin arttırılması konusundaki teklifi Belediye Meclisi'nde kabul edilmişti.

Bütçe görüşmelerinde kabul edilen Fiyat-Tarife Cetveli'nde yabancı uyruklu kişilerin nikah ücreti 100 bin lira olarak belirlenmişti.

Özcan hakkında 'nefret ve ayrımcılık' suçundan soruşturma açılmıştı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, göreve geldikten sonra yabancılara ayni ve nakdi yardımları kesmiş, belediye hizmetlerine de yaklaşık 10 kat zam yapmıştı. Tanju Özcan hakkında 'nefret ve ayrımcılık' suçundan soruşturma açılmıştı.

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