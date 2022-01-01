Türkiye 1 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 369 bin 27 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 36 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 131 milyon 930 bin 475'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Ocak 2022 Cumartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 369 bin 27 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 36 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 23 bin 325 oldu.

Omicron varyantının oluşturduğu tehlike

Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''MASKE. Omicron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı, salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız. Maske, gelişigüzel takılmak yerine, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Sosyal mesafe kuralına daha çok dikkat edilmelidir.'' ifadelerini kullandı.

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