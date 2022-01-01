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ABD'li gazeteci Burton'dan 'Elizabeth ölsün' paylaşımı

ABD'li gazeteci Burton'dan 'Elizabeth ölsün' paylaşımı

Betty White'ın ölümü sonrası paylaşım yapan Burton, "Neden Kraliçe Elizabeth değil? Evren, yanlış yaşlı beyaz kadını aldı" diye yazdı. Paylaşım, tepkilerin odağına oturdu.

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Amerikalı komedi yıldızı Betty White, 99 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının menajeri Jeff Witjas, "Betty 100 yaşında olmasına rağmen sonsuza kadar yaşayacağını düşünmüştüm." dedi.

"Betty öldü, neden Elızabeth değil"
White'ın ölümünün ardından ABD'li gazeteci Nylah Burton, İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'i hedef alan bir paylaşım yaptı.

Prens Harry'nin eşi Meghan Markle yanlısı olduğu belirtilen Burton, paylaşımında "Betty White öldü!?! Neden Kraliçe Elizabeth olamazdı?" diye yazdı.

"Evren yanlış beyaz kadını aldı"
Paylaşım, 95 yaşındaki İngiliz Kraliçe'nin sevenleri tarafından tepkiyle karşılandı. Geri adım atmayan Burton, gelen tepkilere "Neden Kraliçe Elizabeth değil? Evren, yanlış yaşlı beyaz kadını aldı." şeklinde karşılık verdi.

Paylaşımı tepki topladı
Gazeteci Burton, yükselen tepkiler karşısında hesabını ilk başta gizli olarak ayarladı, ancak sonunda tamamen kapatmaya karar verdi.

Sosyal medya kullanıcıları, "Bunu sil, seni iğrenç eser", "Bunu söylemek ne korkunç bir şey", "Yazıklar olsun. Acınası hesabını sil" ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.

Burton'ın mesajının ırkçılık içerdiğini de belirten kullanıcılar, Twitter'a tepki göstererek, "Muhtemelen 'kurallarımızı ihlal etmedi' diye açıklama yapacaklar." şeklindeki görüşlerini paylaştı.

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