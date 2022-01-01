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HABER /  EKONOMİ

Yeni zamlardan sonra 200 TL'lik elektrik faturası kaç lira olacak?

Yeni zamlardan sonra 200 TL'lik elektrik faturası kaç lira olacak?

Yeni yıla girer girmez elektrik fiyatlarına yüzde 50 ile yüzde 125 arası zam yapıldı. Söz konusu zammın faturalara yansımasını ise İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu hesapladı

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2022'nin ilk saatlerinde akaryakıttan ulaşıma, enerjiden gıdaya birçok alanda zam yapıldı. Vatandaşı yakından ilgilendiren zamlarla ilgili yeni hesaplar yapılırken konuyla ilgili bir hesap da İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu'ndan geldi.

Zamdan önceki 200 liralık faturaya yüzde 74,5 zam gelecek
Özcan Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, elektrik faturalarına gelen yüzde 50 ile yüzde 125 arası zammın yeni faturalara ne kadar yansıyacağını hesapladı. Zamdan önce gelen 200 liralık bir faturayı ele alan Kadıoğlu, zamdan bu faturanın 349 lira olacağını söyledi. Kadıoğlu, böylece 200 liralık bir faturaya gelen toplam zam oranının yüzde 74,5 olduğunu ifade etti.

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