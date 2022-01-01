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Meral Akşener'den sosyal medyanın gündemine oturan paylaşım

Meral Akşener'den sosyal medyanın gündemine oturan paylaşım

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından 2021 yılında 59 ile yaptığı ziyaretlerden derlenen bir video paylaştı.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından 2021 yılı içerisinde yurdun bir çok şehrine yaptığı ziyaretlerden derlenen bir video paylaştı. Videoda Akşener'in gerçekleştirdiği memleket ziyaretlerinde karşılaşılan vatandaş sorunlarından kesitler ve grup toplantılarında Akşener'in vatandaş sorunlarına yönelik ürettiği çözüm önerileri yer aldı.

"Hiç merak etmeyin az kaldı…"
Video Akşener'in sesinden şu sözlerle son buldu: "2021 yılında 59 ilimize gittik. 115 bin kilometre yol yaptık. İl il, ilçe ilçe, memleketin dört bir yanında milletimizi dinledik. Meydanlardan çaresizlerin sesini duyurduk. Çözümsüz sanılan dertlerimize çözümler sunduk ve milletimizle omuz omuza geçirdiğimiz bir yılı daha geride bıraktık. 2022 yılında da daima milletimizin yanı başında durmaya, çaresizlerin yükselen sesi olmaya, memleketin başına bela edilen sorunlara çözümler üretmeye devam edeceğiz. Fakirlikte değil, zenginlikte eşitlenen, çaresizlikte değil, mutlulukta birleşen, dertlerle değil huzurla güçlenen, yasaklarla değil adaletle özgürleşen, korkularla değil umutla konuşan bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bize inanın, bize güvenin. Hiç merak etmeyin az kaldı."

"Az kaldı" etiketi sosyal medyanın gündemine oturdu
Akşener'in bu paylaşımında kullandığı "AzKaldı" etiketi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturarak Türkiye sıralamasında 2. sıraya çıktı. Binlerce twitin atıldığı etikette Akşener'e çok sayıda destek geldi.

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