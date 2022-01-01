BIST 1.858
DOLAR 13,25
EURO 15,11
ALTIN 779,67
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Benfica Başkanı Rui Costa Fatih Terim'i istiyor

Benfica Başkanı Rui Costa Fatih Terim'i istiyor

Portekiz'de yayın yapan Canal 11'in yorumcusu Pedro Bouças, Benfica Başkanı Rui Costa'nın takımın başına Fatih Terim'i getirmeyi düşündüğünü ileri sürdü.

Abone ol

Geçtiğimiz hafta teknik direktör Jorge Jesus'la yollarını ayıran ve hoca arayışına başlayan Benfica'nın gündemine Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim'in geldiği öne sürüldü.

Canal 11 adlı TV kanalında yayımlanan 'Lateral Esquerdo-Sol Kanat' isimli programda yorumculuk yapan Pedro Bouças, Benfica’nın geçici olarak takımın başına getirdiği Nelson Verissimo'yu değerlendirirken, "Başkan Rui Costa’nın aklında Jorge Jesus tarzında tecrübeli bir kurt var. Kendisine de hocalık yapan Fatih Terim gibi bir teknik adam Rui Costa’nın futbol anlayışına daha uygun" ifadelerini kullandı. 

Bu sözler Portekiz'de geniş yer bulurken, Benfica ile Galatasaray'ın, Portekizli orta saha Gedson Fernandes transferi için de görüştüğü biliniyor.

Hatırlanacağı üzere Fatih Terim, 2000-2001 sezonunda İtalyan ekibi Fiorentina'yı çalıştırırken, Rui Costa da o dönem tecrübeli hocanın öğrencisiydi.

1 Temmuz 2001'de Terim, Milan'a imza atarken, 2 gün sonra da Costa, Milan'a transfer olmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var
Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var
Meral Akşener'den sosyal medyanın gündemine oturan paylaşım
Meral Akşener'den sosyal medyanın gündemine oturan paylaşım
ABD'li gazeteci Burton'dan 'Elizabeth ölsün' paylaşımı
ABD'li gazeteci Burton'dan 'Elizabeth ölsün' paylaşımı
Çamlıhemşin'de tur minibüsü dereye uçtu
Çamlıhemşin'de tur minibüsü dereye uçtu
Avcılar’da doktora yumruk atan şüpheli yakalandı
Avcılar’da doktora yumruk atan şüpheli yakalandı
Galatasaray'ın sözleşmesini feshedeceği iddia edilen Muslera'dan 'yalanlama' paylaşımı
Galatasaray'ın sözleşmesini feshedeceği iddia edilen Muslera'dan 'yalanlama' paylaşımı
Gaziantep'te bir pitbull dehşeti daha yaşandı! 14 yerinden ısırdı
Gaziantep'te bir pitbull dehşeti daha yaşandı! 14 yerinden ısırdı
Tanju Özcan'ın yabancılar için aldığı karar mahkemeden döndü
Tanju Özcan'ın yabancılar için aldığı karar mahkemeden döndü
'Euro'ya Türeci ve Şahin'in resimleri basılsın' teklifi
'Euro'ya Türeci ve Şahin'in resimleri basılsın' teklifi
Adana Yeşiloba Hipodromu’nda korku dolu anlar! 3 jokey attan düştü
Adana Yeşiloba Hipodromu’nda korku dolu anlar! 3 jokey attan düştü