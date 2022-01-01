Yüzde 36 zam geldi en kısa mesafe 20 lira oldu! İstanbul’da taksi sürücüleri tarife güncellemek için sıraya girdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) aldığı karar doğrultusunda elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 oranında yapılan zam bugün itibariyle uygulanmaya başlandı.