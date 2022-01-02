Cübbeli Ahmet Hoca köprüleri attı! Cübbeli Ahmet hoca 'belgelerim var' dedi, gösterdi

İSMAİLAĞA cemaati içinde fotoğraf krizi çıktı... Cübbeli Ahmet Hoca, şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu'na saygısızlık yapıldığını belirterek Muhammed keskin ve grubunu topa tuttu. Cübbeli, Marifet Derneği, Müceddid Mahmud Efendi Vakfı ve Ahıska Yayınevi ile ilişkisini kestiğini açıkladı.

Müceddid Mahmud Efendi Vakfı Başkanı Muhammed Keskin ve beraberindeki heyetin, 18 Kasım'da Cezayir'de katıldığı Uluslararası İslam Ulemaları Toplantısı İsmailağa Cemaati'nde kriz çıkarttı.

Cezayir'e gitmeyen ve toplantıya katılmayan İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun katılmış gibi fotoğrafının altına Ustaosmanoğlu bacanağı Muhammed Keskin'in adının yazılmasına kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü çok sert tepki gösterdi.

Marifet Derneği'ni hedef alan Ünlü, "Yahu kardeşim efendi hazretleri bu toplantıya gitmedi. Bu toplantının mahiyeti ayrı bir konu detaya girersek oradan da neler çıkar" dedi.

Büyük iftira

"Büyük bir iftira" ifadelerini kullanan Cübbeli Ahmet, 18 Kasım'dan beri bir düzeltme beklediğini belirterek şunları söyledi: "Her gün bekliyorum, bakıyorum... Bizim gözümüzün içine baka baka sizin şeyhinize böyle hakaret ederiz bir şey de yapamazsınız diyorlar benim de kanıma dokunuyor. 18 Kasım nere 31 Aralık nere..."

"Ben de dedim ki ben batılı sessiz kalamam gittim İsmailağa'nın heyetine bazı hocalarla toplantı yaptık. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldım. Efendinin vakfına da uymuyor bu iş. Hazırladığım tefsiri İsmailağa Yayınevi'ne teslim ettim sizleri de bu işle şahit ediyorum. Bu efendi hazretlerine yapılır mı ya... Bütün ümmetin değeri ya"

Belgelerim var deyip gösterdi

"Belgelerim var" diyerek fotoğrafı gösteren ve Marifet Derneği, Müceddid Mahmud Efendi Vakfı ve Ahıska Yayınevi ile ilişkisini kestiğini açıklayan Cübbeli Ahmet şu ifadeleri kullandı:

"Buna ben tahammül edemiyorum. Bu cefadır, ezadır. Bundan sonra Marifet Derneği, Müceddid Mahmud Efendi Vakfı ve Ahıska Yayınevi gibi kuruluşlardan teberri ettim. Bugün bunu yapan yarın ne yapmaz. Bu yapılınca bardağı taşıran son damla oldu. Kim tövbe ederse tövbe kapısı açıktır. Ama sen kendi sitende bu iftirayı hala tutuyorsan, çıkıp yanlış yaptık demiyorsan ben bunun manasını şöyle anlıyorum: Biz sizin şeyhinize böyle operasyon çekeriz. Yola gideceğimiz adamları artık çek etmemiz lazım.