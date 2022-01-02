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Şanlıurfa'da ofiste otururken neye uğradığını şaşırdı! Şiddetli bir sesle irkildi

İhlas Haber Ajansı

ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde, ofisine yorgun mermi isabet ederek ölümden dönen esnaf, 'Silaha hayır' çağrısında bulundu. Esnafın ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Aligör Caddesindeki bir inşaat firmasının şantiyesinde meydana geldi. Esnaf Murat Akkuş, arkadaşı ile ofisinde oturduğu sırada bir anda şiddetli bir ses ile irkildi. Ofisine yorgun mermi isabet ettiğini fark eden Akkuş ve yanındakiler, tavanı delerek içeri giren mermi çekirdeğini yerde gördü. Durumu güvenlik güçlerine bildiren Akkuş, ’Silaha hayır‘ çağrısında bulunarak, özelikle düğünlerde silah kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Oturduğu koltuğun üstünden tavanı delerek, yere düşen mermi ile ölümden döndüğünü aktaran esnaf Akkuş, ”Ofiste arkadaşla birlikte oturuyorduk. Birden şiddetli bir ses geldi. Önümde de toz yükseldi. Yukarı tavana baktım, delinmiş. Arkadaş dedi Murat yorgun mermi isabet etti. Bu yorgun mermi, sacı deldi, aradaki izocamı deldi ve asma tavanı delerek yere düştü. Bu yorgun mermi eğer bana isabet etseydi şuan hayatta olmayabilirdim. Ben üç babasıyım. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalıdır. Buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Gereksiz yere, düğünlerde silah kullanılmasın“ ifadelerini kullandı.

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