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İstanbul'da otomobil alev topuna döndü! Sürücü zor anlar yaşadı

İSTANBUL Kadıköy’de otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alev topuna dönen otomobilin yanma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Alageyik Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan 34 CTC 226 plakalı otomobil sürücüsü Vahit Gedik, seyir halindeyken aracından duman çıktığını fark etti. Hemen aracını sağa çeken otomobil sürücüsü Vahit Gedik, aracın bir anda alev almasının ardından yangın söndürme tüpüyle aracını söndürmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobile hemen müdahale etti.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülürken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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