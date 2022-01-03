BIST 1.872
DOLAR 13,62
EURO 15,45
ALTIN 802,75
YEREL

İstanbul’da feci kaza kamerada! İETT otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı

BEYOĞLU’nda işe gitmek için yola çıkan bir kadına refüjden yolun karşısına geçeceği esnada İETT otobüsü çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, başını sert şekilde yere vuran kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 09.20 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden sabah saatlerinde çıkan Emel Koç Lokmacı, işe gitmek üzere yol koyuldu. Genç kadın kaldırımda yürüdüğü esnada refüje geçerek yolun karşısına geçmek istedi. O esnada seferini yapan Fatih Peçe idaresindeki 34 LR 1043 plakalı İETT otobüs, refüjden karşıya geçmeye çalışan Lokmacı’ya çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle başını sert şekilde yere vurarak ağır yaralandı. Feci kaza ise kameralara saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yılın ilk iş gününde trafik kilit! Yoğunluk yüzde 50’yi gördü
Yılın ilk iş gününde trafik kilit! Yoğunluk yüzde 50’yi gördü
Market sahibi şoktan çıkamadı arkasından öylece baktı o anlar güvenlik kamerasında
Market sahibi şoktan çıkamadı arkasından öylece baktı o anlar güvenlik kamerasında
Deha Bilimlier'in yalanladığı 'Gülşah Saraçoğlu ile aşk kaçamağı'na Demet Akalın'dan bomba itiraf
Deha Bilimlier'in yalanladığı 'Gülşah Saraçoğlu ile aşk kaçamağı'na Demet Akalın'dan bomba itiraf
Ekrem İmamoğlu: Bana bunu yapmayacaktınız!
Ekrem İmamoğlu: Bana bunu yapmayacaktınız!
'Eti gramla alın' diyen AK Partili Zülfü Demirbağ'dan Millet İttifakı'nı çıldırtacak sözler! 'Aile ve namus anlayışı yok'
'Eti gramla alın' diyen AK Partili Zülfü Demirbağ'dan Millet İttifakı'nı çıldırtacak sözler! 'Aile ve namus anlayışı yok'
Arka Sokaklar 610. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 610. bölüm fragmanı
Alparslan Büyük Selçuklu 9. bölüm fragmanı
Alparslan Büyük Selçuklu 9. bölüm fragmanı
Tevfik Göksu'dan Murat Ongun'a yalancı göndermesi
Tevfik Göksu'dan Murat Ongun'a yalancı göndermesi
'Türkiye en iyi yaşanabilen 11'inci ülke' diyen Vedat Demiröz olay oldu: Kazancımıza göre iyi yaşıyoruz
'Türkiye en iyi yaşanabilen 11'inci ülke' diyen Vedat Demiröz olay oldu: Kazancımıza göre iyi yaşıyoruz
İstanbul'da bilardo salonunda ortalık karıştı! İstekalar kafalarda kırıldı
İstanbul'da bilardo salonunda ortalık karıştı! İstekalar kafalarda kırıldı