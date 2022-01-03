İstanbul’da feci kaza kamerada! İETT otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı

BEYOĞLU’nda işe gitmek için yola çıkan bir kadına refüjden yolun karşısına geçeceği esnada İETT otobüsü çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, başını sert şekilde yere vuran kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 09.20 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden sabah saatlerinde çıkan Emel Koç Lokmacı, işe gitmek üzere yol koyuldu. Genç kadın kaldırımda yürüdüğü esnada refüje geçerek yolun karşısına geçmek istedi. O esnada seferini yapan Fatih Peçe idaresindeki 34 LR 1043 plakalı İETT otobüs, refüjden karşıya geçmeye çalışan Lokmacı’ya çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle başını sert şekilde yere vurarak ağır yaralandı. Feci kaza ise kameralara saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.