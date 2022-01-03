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Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel'de Yargı'nın Eren komiseri Uğur Arslan'dan 'Kaynatın çayı' türküsü

KANAL D Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel Programı'nın konuklarından Yargı dizisinin Eren komiseri Uğur Arslan, 'Kaynatın Çayı/Hastayım ben Ölirem' türküsünü söyledi. Oyunculuğunu da işin içine katan Uğur Arslan'ın türkü performansı yılbaşı gecesinin en çok izlenen videolarından oldu.

KANAL D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin Eren komiseri rolündeki başarılı oyuncu Uğur Arslan'ın konuk olduğu Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı özel bölümü 2022 yılbaşı gecesinin en çok izlenen programlarından biri oldu. Daha önce de programa katılarak oyunculukta olduğu kadar şarkı söyleme konusundaki yeteneğini de sergileyen Uğur Arslan'ın 'Kaynatın Çayı-Hastayım ben ölirem' türküsü yılbaşı gecesinin açık ara en çok konuşulan ve sevilen performanslarından biri oldu.

'Kaynatın çayı' türküsünü hem söyledi hem canlandırdı!

Yargı'daki Eren komiser rolündeki performansıyla beğenilen ve öne çıkan günümüz oyuncularından Uğur Arslan, seninin güzelliği ve sahne performansıyla da alkış topluyor. Geçtiğimiz haftalarda konuk olduğu Şarkılar Bizi Söyler'deki türkü performansıyla günlerce konuşulan başarılı oyuncu, Yılbaşı özel programına davet edildi. Daha önce de söylemiş olduğu 'Kaynatın Çayı' türküsünü teatral şekilde icra eden Uğur Arslan seyirciden yine tam not aldı.



Bir anda koltuğa kendini atınca sunucular zor tuttu

'Bekarlıktan usananların öyküsü'nü anlatan 'Kaynatın Çayı' türküsünü okumaya başladığı anda Hakan Altun'un koluna giren ve öksürmeye başlayan Arslan, koltuğa kendini zor attı ve tıpkı türküdeki gibi ' hastalıktan kırılmak üzere olan' birini canlandırarak hem sunucular Hüsnü Şenlendirici, Sibel Can ve hakan Altun'u hem de ekranları başındaki izleyiciyi kırdı geçirdi.



Uğur Arslan'ın bu performansı sosyal medyada 'Ne cevherler varmış' dedirtti.

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