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TV8 Süslü Korkuluklar dizisi ile Çağatay Ulusoy ekranlara dönüyor! Müjdeyi Acun Ilıcalı verdi!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un Tv8'de yayınlanacak yeni dizisinin müjdesini verdi. Acun Ilıcalı Süslü Korkuluklar adlı dizinin fragmanını paylaşarak "Başrolde Çağatay Ulusoy ile yeni dizimiz 'Süslü Korkuluk' yakında TV8’de" dedi.

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, kanalında yayına girecek Süslü Korkuluklar adlı yeni dizide Çağatay Ulusoy'un başrol oynayacağı müjdesini verdi. Ilıcalı fragmanı paylaşarak "Başrolde Çağatay Ulusoy ile yeni dizimiz 'Süslü Korkuluk' yakında TV8’de" dedi.



Son olarak BluTV’de yayınlanan Yeşilçam dizisiyle seyirciyle buluşan Çağatay Ulusoy, TV8’in yeni dizisi Süslü Korkuluk ile televizyon ekranlarına dönüyor.



Fazla kiloları vermiş, imaj değişikliği yapmış...

Yayınlanan tanıtımda, son dönemde çok kilo aldığı için sosyal medyada oyuncu İbrahim Büyükak'a benzetilerek caps olan Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi için imaj değişikliğine gittiği görüldü.

Süslü Korkuluk dizisinin, izleyicilerin büyük ilgisini çeken fragmanında, Çağatay Ulusoy'un bir kıyafet tasarımcısına hayat verdiği görülüyor.

Dizinin kadrosunda kimler var?

Çağatay Ulusoy'a başrolde eşlik etmeleri için Alina Boz ve Hafsanur Sancaktutan ile görüşmeler yapıldığına dair bilgiler ortaya çıktı.

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