Ofspor'da futbolcular 'arkası gelmez' şarkısıyla para istedi Başkan'dan bomba cevap geldi
Mali sıkıntılarla gündeme gelen TFF 3. Lig ekiplerinden Ofspor’da futbolcular ödemeleri geciktiği için Erkin Koray'ın 'Fesuphanallah' şarkısıyla video mesaj yayınladı. Kısa süre sonra kulüpten bu videoya benzer şekilde bir yanıt geldi.
TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Ofspor'da bir grup futbolcu, paralarını alamadıklarını kulübün resmi Twitter hesabından yayınladıkları bir videoyla duyurdu.
Erkin Koray'ın Fesuphanallah şarkısının sözlerini değiştiren futbolcular, "Arkası gelmez ödemelerin, bıktım illallah" diyerek kulüp başkanına seslendi. Video, kulübün sosyal medya hesabından "Ofspor’da ödeme zorluklarından dolayı futbolculardan başkana gönderme" başlığıyla paylaşıldı.
Kısa süre sonra kulübün hesabından yeni bir paylaşım geldi. "Ve başkanın cevabı" notuyla paylaşılan videoda Peaky Blinders dizisinden bir sahne yayınlandı.
Sahnedeki sözleri değiştirerek altyazıyla oyunculara seslenen başkan "Kimsenin lanet parası Ofspor'umda kalmadı, ödeyeceğiz" mesajı verdi.
İki paylaşım da sosyal medyada büyük ilgi gördü.