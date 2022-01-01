Banu Alkan yılbaşı gecesi 'hayaletlerle' konuşup öpücük attı! Sosyal medyada viral oldu!

Afrodit lakaplı ünlü oyuncu Banu Alkan’ın yılbaşı gecesi sosyal medyadan payalştığı videosunda, boşluğa doğru konuşma yapıp öpücü katması sosyal medyada gündem oldu.

Yeşilçam'ın nam-ı diğer 'Afrodit'i, sarışın güzel Banu Alkan'ın yılbaşı paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Paylaştığı videoda biriyle konuştuğu görülen Alkan'ın, karşısındaki kişiye öpücük attığı ancak koltuğun boş olması sosyal medyada 'Hayaletlerle konuşup öpücük atıyor' dedirtti ve viral oldu!

Genel olarak vermeyi sevdiği göğüs dekoltesiyle de dikkat çeken Afrodit'in bu hareketi tuhaf karşılansa da takipçileri, ünlü oyuncunun hala güzel olduğuna vurguladı.

Banu Alkan konuştu, öpücük attı ama kime...

Göğüs dekolteli şık elbisesiyle otelin lobisinden çektiği videoyu paylaşan Alkan, ilk önce karşısında olduğu düşünülen kişiyle konuşup ona öpücük attı. Ancak videonun sonunda karşı koltukta kimsenin olmadığı ortaya çıkınca Alkan'ın takipçileri ve diğer sosyal medya kullanıcıları hem şaşırdı hem de güldü.