Bakan Muharrem Kasapoğlu Giovanni Guidetti ile pizza yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kadın Voleybol Milli Takım Antrenörü Giovanni Gudetti ile bir araya geldi. İtalyan antrenörle birlikte pizza yapan Bakan Kasapoğlu, o keyifli sohbetten görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti ile bir araya geldi.

İtalyan antrenör ve Bakan Kasapoğlu birlikte pizza yaparken samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Guidetti başarıya giden yolu anlatırken, "Eğer herkeste bağlanma duygusunu bir hayale, hedefe, takım veya kulübe bir şekilde hissettirebilirseniz bütün insanların beraber çalıştığını görebilirsiniz ve başarıya gidebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

13 yıldır Türkiye'de yaşadığını söyleyen Guidetti, üçüncü ayında menajerine 'Bana İtalya'dan kulüp bak' dediğini ancak buraya alıştıktan sonra her şeyin iyiye gittiğini belirtti.