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DÜNYA

Fransa’da polis göçmenlerin yaşadığı yere galoşla girdi

Anadolu Ajansı

Fransa’nın kuzeyindeki Calais kentinde polisin düzensiz göçmenleri çadırlarından çıkararak kovaladığı anlar görüntülendi. Görüntülerde bazı çevik kuvvet polislerinin, göçmenlerin yaşadığı alana galoşla girmesi dikkati çekti.

İnsan Hakları Gözlemcilerinin (Human Rights Observers) Twitter hesabından paylaşılan düne ait görüntülerde, Fransız polisleri Calais’de çadır kuran düzensiz göçmenleri tahliye etmek için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Göçmenleri çadırlarından çıkmaya zorlayan polisler, yaklaşık 30 çadır ve 5 tenteye el koydu.

Göçmenlerin yaşadığı yere galoşla girdiler

Görüntülerde bazı çevik kuvvet polislerinin, sığınmacıların yaşadığı alana galoşla girmesi de dikkati çekti.

Polisler görüntü alan İnsan Hakları Gözlemcilerini de tartakladı.

Calais kentinde daha önce de İngiltere'ye geçmek için bekleyen düzensiz göçmenlerin yaşadığı çadırları, polisler ve alandaki diğer yetkililerin bıçaklarla kestiği anlar görüntülere yansımıştı.

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