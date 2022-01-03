Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gidiyor: Söz verdi şubatta ziyaret edeceğim

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği etkinliğin çıkışında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şubat ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini ifade etti.

İhracatçılar Meclisi'nde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda salondan ayrılırken bir iş insanının sorusuna cevap verdiği anlar kameraya yansıdı. İş insanının, 'Suudi Arabistan'ın ihracat çözümünü de bekliyorum. Söz veriyorum, 30 milyon dolar için ben de mücadele edeceğim.'sözleri üzerine Erdoğan şöyle yanıt verdi:

''Şu anda Şubat'ta beni bekliyor. Söz verdi. Ben de Şubat'ta Suudi Arabistan'a ziyaretimi yapacağım.''