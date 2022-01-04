BIST 1.966
DOLAR 13,29
EURO 15,05
ALTIN 777,33
YEREL

Kayseri'de işyeri sahibi güvenlik kameralarını izledi şaşkınlığını gizleyemedi.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir beyaz eşya servisinden bin TL değerindeki set üstü ocağı çalan hırsızın rahatlığı pes dedirtti. Olayı güvenlik kameralarından izleyen işyeri yetkilileri hırsızın rahat tavırlarından dolayı şok oldu.

Olayı anlatan iş yeri müdürü Erkan Gopan, “Kamera kayıtlarından baktığımda bir şahıs geliyor ve dükkanımızın önünü kontrol ediyor. Araçların geçip geçmediğine bakıyor. Daha sonra kimsenin olmadığını hissedip, ocağı alarak gidiyor. Ocak müşteriye ait bir ocaktı. Biz bu şekilde daha sonra kamera kayıtlarından gördük. Daha sonra polis çağırdık. Bu şekilde bir hırsızlık oldu. Bunun bu şekilde gündüz gözü ve ticarethanenin açık bir şekilde rahatlıkla olması bizi şaşırttı.

Nasıl oldu anlamadık. Çalınan ürün set üstü ocak ve müşteriye ait bir ocak. Bin lira değerinde bir ocak. Artık biz müşteriye tekrardan bayiden para vererek ürününü verdik. Müşterinin mağduriyetini giderdik ama ben gündüz gözüyle bu kadar rahat bir şekilde olmasına hayret ediyorum. Nasıl cesaret ederek alıp gitti anlayamadık. Hırsızdan tabi ki şikayetçi olacağız. Bugün karakola giderek ifade vereceğim. Bunlara bir önlem bulunması gerekiyor. Gündüz bu şekilde bir hırsızlığın olması çok acayip. Birde dükkanda biz çalışıyorduk. Dükkanın içerisinde birileri olduğu halde gelip burayı kontrol edip ocağı alması çok büyük bir durum” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
"Tecavüz ederim" diyor! Türk kadınına hakaret eden Suriye uyruklu 2 kişi sınır dışı edilecek
"Tecavüz ederim" diyor! Türk kadınına hakaret eden Suriye uyruklu 2 kişi sınır dışı edilecek
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
STAR TV Sabahın Sultanı neden yok yayından kaldırıldı mı? Seda Sayan korona mı oldu?
STAR TV Sabahın Sultanı neden yok yayından kaldırıldı mı? Seda Sayan korona mı oldu?
Maske Kimsin Sen programında 'satanist propaganda' iddiası RTÜK'ten Fox Tv'ye inceleme
Maske Kimsin Sen programında 'satanist propaganda' iddiası RTÜK'ten Fox Tv'ye inceleme
Ece Üner'in 'psikolojide 3 dakika kuralı' videosu interneti salladı! Eşi Deniz Bayramoğlu'nun hayran bakışları olay...
Ece Üner'in 'psikolojide 3 dakika kuralı' videosu interneti salladı! Eşi Deniz Bayramoğlu'nun hayran bakışları olay...
112 Acil Çağrı 3. bölüm fragmanı
112 Acil Çağrı 3. bölüm fragmanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gidiyor: Söz verdi şubatta ziyaret edeceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gidiyor: Söz verdi şubatta ziyaret edeceğim
Fransa’da polis göçmenlerin yaşadığı yere galoşla girdi
Fransa’da polis göçmenlerin yaşadığı yere galoşla girdi
TV8 Süslü Korkuluklar dizisi ile Çağatay Ulusoy ekranlara dönüyor! Müjdeyi Acun Ilıcalı verdi!
TV8 Süslü Korkuluklar dizisi ile Çağatay Ulusoy ekranlara dönüyor! Müjdeyi Acun Ilıcalı verdi!
Ofspor'da futbolcular 'arkası gelmez' şarkısıyla para istedi Başkan'dan bomba cevap geldi
Ofspor'da futbolcular 'arkası gelmez' şarkısıyla para istedi Başkan'dan bomba cevap geldi