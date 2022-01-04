Erkan Tan bir fırıldak var deyince Tevfik Göksu'dan Halk Ekmek için bomba iddia

İSTANBUL AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ile Erkan Tan'ın A Haber'deki canlı yayını gündemde. Erkan Tan film fırıldak var deyip pası Tevfik Göksu'ya atınca ondan bomba bir iddia geldi.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, AHaber'de Erkan Tan'ın programına konuk oldu. Erkan Tan 'Halk Ekmek'le ilgili bir değişik film fırıldaklar var' diyerek Tevfik Göksu'ya perde arkasını sordu. Tevfik Göksu da 'doğru bir fırıldak var' diyerek İBB'nin siyasal bir tezgah kurduğunu söyledi. Tevfik Göksu, Halk Ekmek'in kendi internet sitesinde aralık ayında 1 milyon 800 bin kapasite gösterildiğini, ocak ayında ise 1 milyon 500 bine düşürüldüğüne dikkat çekti.

Halk Ekmek'i onlara devrettiklerinde pratik kapasitesinin günlük 1 milyon 944 bin olduğunu belirten Göksu, "Ekmek ihtiyacı varsa niye kapasiteye kadar çalıştırıp ekmeği üretmiyorsunuz? 10 yıl önce 2.5 milyon ekmek üreten Halk Ekmek bugün 1.5 milyona düymüş. Mesele Halk ekmek meselesi değil mesele siyasal tezgah meselesi. Niye Halk Ekmek kuyruklarını oluşturuyorsunuz. Niye vaktinde getirmiyorsunuz? Niye yeterli kadar getirmiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"İBB ekonomik olarak çöküyor"

Göksu, "Altını çizerek söylüyorum. İBB'yi konuşturmamak için. Ana meseleyi konuşturmamak için. Çünkü İBB ekonomik olarak çöküyor. 3 yılda şunu da ben yaptım diyebileceği bir tane bu şehrin ileri gitmesi için bu şehrin geleceğini inşa edecek bir tane işi olmadığı için ana meseleyi konuşturmamak, tali meselelerle insanları meşgul etmek ve algıyla işi yürütmek istiyorlar." dedi.