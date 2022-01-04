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Canlı yayında EYT kavgası! Cemal Enginyurt ile Yaşar Okuyan birbirine girdi Enginyurt'u zor tuttular

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ile Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Flash TV canlı yayında tartıştı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda Cemal Enginyurt, "Bu işin katili zaten sensin" dedi. Okuyan, "Ben bu ülkede bakanlık yaptım sen kimsin" diye yanıt verince Enginyurt çıldırdı. Mesayı yumruklayan Enginyurt'u CHP Milletvekili Yaşar Kaya ve sunucular ellerinden tutarak sakinleştirmeye çalıştı.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ve Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Flash TV'de katıldıkları canlı yayında birbirine girdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) hakkının yendiğini söyleyen Cemal Enginyurt'a Yaşar Okuyan itiraz etti.

Bunun üzerine Cemal Enginyurt, "Bu işin katili zaten sensin. Sen bu ülkede o dönemde 4447 Sayılı Yasa ile 8 Eylül 1999'da insanların geriye dönük haklarını resmen elinden aldın. Bu memlekette 5 bin gün, 10 bin gün prim ödeyen insanlar, devlet ile sözleşme yapmış olmasına rağmen emekli olamadı” diye çıkıştı.

Yaşar Okuyan "Ben bu ülkede bakanlık yaptım sen kimsin" diye yanıt verdi. Bu yanıt üzerine Enginyurt Okuyan'a çok sert sözlerle yüklendi. "Bana sen kimsin deme" diye bağıran Enginyurt, "Haddini bil, edepsizlik etme, ben bu milletin vekiliyim, adam gibi konuş haddini bil" diye çıkıştı. 

Masayı yumruklayan Cemal Enginyurt, "Sen 5 milyon emekliyi yaa takarak katlettin. Sen bu milletin katliamını yaptın" diye devam etti ve sunucular ellerinden tuttukları Cemal Enginyurt'u sakinleştirmekte zorlandı.

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