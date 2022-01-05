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DÜNYA

Kazakistan'da LPG zamları halkı sokağa döktü! OHAL ilan edildi hükümet istifa etti

ORTA ASYA'daki refah seviyesi en yüksek ülkelerin başında gelen petrol zengini Kazakistan’da akaryakıta gelen zamlar halkı sokağa döktü. Sokaklar yangın yerine dönerken, olayların olduğu bölgelerde OHAL ilan edildi. Ancak OHAL de yeterli olmadı ve pazar gününden beri ülkede devam protesto gösterileri sonrasında hükümet bu sabah istifa kararı aldı.

Petrol zengini Orta Asya ülkesi Kazakistan’da akaryakıta gelen zamlarla birlikte Pazar gününden beri ülkede devam protesto gösterileri sonrasında hükümet istifa kararı aldı. Ülkede olaylar hükümetin LPG’ye uygulanan tavan fiyatların kaldırılmasıyla başladı. Hükümetin bu hamlesiyle birlikte LPG fiyatları iki katına çıkarken halk da sokağa döküldü. Pazar gününden bu yana süren olaylar sonrası hükümet istifa etti.

Başbakan istifa etti, cumhurbaşkanı kabul etti 

Kazakistan’da Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamma karşı düzenlenen protestolar nedeniyle istifa ettiği açıklandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, sabah saatlerinde Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin istifasını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Başbakan Vekili görevini daha önce Başbakan Yardımcısı olan Alihan Smailov yürütecek.

Olayların çıktığı bölgelerde OHAL ilan edilmişti

Kazakistan’ın batısındaki Janaözen kentinde, sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamma karşı çıkan sürücülerin protestoları ülke geneline yayılması sonucu Almatı şehri ve Mangistau eyaletinde Olağanüstü Hal ilan (OHAL) edilmişti.

OHAL’a ilişkin Cumhurbaşkanı Tokayev’in imzaladığı kararnamede, ülkede kamu güvenliğini sağlamaya yönelik durumun ağırlaşması nedeniyle söz konusu bölgelerde 5 ile 19 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Bu tür gösteriler çok nedir görülüyordu

Ülkenin eski başkenti Almatı’da binlerce gösterici ile güvenlik güçleri dün karşı karşıya gelirken polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Eski bir Sovyetler Birliği ülkesi olan ve bu tür protestoların çok nadiren görüldüğü ülkede yaşananlar hem başkent Nur-Sultan’da hem de uluslararası kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

Olaylarda 95 polis memuru yaralandı

Öte yandan Kazakistan İçişleri Bakanlığı, dün gece yaşanan olaylardan sonra 200’den fazla göstericinin gözaltına alındığını duyurdu. Başta Almatı, Çimkent ve Taraz’da olmak üzere çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı kaydedildi. 95 polis memurunun yaralandığı kaydedilirken, kaç göstericinin yaralandığına dair ise bir açıklama yapılmadı.

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