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DÜNYA

Akaryakıt zammı Kazakistan'da halkı sokağa döktü

KAZAKİSTAN'da hükümetin akaryakıt fiyatlarına uygulanan tavan fiyatı kaldırması ve fiyatların yükselmesi ülke genelinde protestolara neden oldu.

Protestoların çok nadir görüldüğü ve sıkı bir yönetim anlayışına sahip eski Sovyetler Birliği ülkesi Kazakistan'da halk birçok şehirde başta LPG olmak üzere akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto etmek için sokağa döküldü. Ülke genelinde binlerce kişinin katıldığı protestolar yılın ikinci gününde başladı. Gösterilerin özellikler ülkedeki akaryakıt sektörünün önde gelen şehirlerinden biri olan Zhanaozen'de yoğunlaştığı ifade ediliyor.

Protestolar üzerine bayiler fiyatlarda yüzde 25 oranında indirime gitme kararı aldı. Ancak hükümet, üretim maliyetleri nedeniyle daha fazla indirimin imkansız olduğunu açıkladı. Yetkililer yükselen maliyetler nedeniyle özellikle LPG'de fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu dile getiriyor.

Gösterilerin ülkenin en büyük şehri Almatı'ya da sıçraması olasılığına karşı polis şehrin meydanlarını kordon altına aldı. Şehirde birçok noktada cep telefonu internet servisleri de önlem olarak kapatıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestoların ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin çıkarlarını da koruyacak şekilde soruna bir çözüm bulunması için oluşturulan komisyonun çalışmalara başladığını ifade etti. Tokayev, protestoculardan da sorumlu davranmalarını istedi.

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