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Manisa'da engelli kocası yanarak can verdi! Yaşlı kadının feryadı yürek dağladı

MANİSA’da bir evde çıkan yangında, 75 yaşındaki engelli vatandaş hayatını kaybederken, yangın sırasında evde bulunan eşi son anda kendini dışarıya atarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesi’ndeki tek katlı bir evde sobadan sıçrayan ateşin yatağı tutuşturması sebebiyle yangın çıktı. Muzaffer-Meryem Tumlu (74) çiftinin yaşadığı ev bir anda dumanlar içinde kaldı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Meryem Tumlu, çevredekilerin de yardımıyla yangının ilk anında kendini dışarıya atarken, iki bacağı kesik olan engelli Muzaffer Yumlu ise alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen Meryem Tumlu’ya ambulans içerisinde ilk müdahale yapılırken, Muzaffer Yumlu’nun cenazesi Manisa Şehir Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Yangında engelli eşi Muzaffer Yumlu'yu kaybeden kendisi de yaralı olarak kurtulan Meryem Yumlu, yangının sobadan çıktığını belirterek, "Sobaya odun atma diye uyardım. Odun attıktan sonra alevler birden evi sardı" dedi. Yangın sonrası ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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