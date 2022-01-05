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Cemaatten biri Kur'an okuyan imamın aklını aldı sosyal medya bu videoyu konuşuyor

Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nin imam hatibi Kur’an-ı Kerim tilaveti yaptığı sırada cemaatten bir kişinin yüksek sesle 'Allah' diyerek bağırmasıyla yerinden sıçradı. Korkan cami imam hatibi, elini kalbine koyarak ”Kalpten gidecektim” dedi. Hatibin korktuğu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar Valide-i Cedid Camii İmam Hatibi Kur’an-ı Kerim tilaveti yaparken cemaat içinden bulunan bir şahsın bağırması üzerine korktu.

Tilavetine devam eden cami imamı ayeti okuduktan sonra elini kalbine koyarak ”kalpten gidecektim“ dedi.

Yaşanan o anlar Kur’an-ı Kerim tilavetini dinleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Cami imamının hem güldüğü hem de korktuğu anlar sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

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